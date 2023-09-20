Готель чи Airbnb: де дешевше бронювати проживання у відпустці

Туристам розповіли, де дешевше зупинятися на відпочинку – зняти номер в готелі чи знайти житло від власника на Airbnb. Відповідь здивувала навіть досвідчених мандрівників.

Багатьох туристів вразило, що номери в готелях в середньому коштують дешевше, ніж проживання в приватних апартаментах Airbnb. Це доводять результати свіжого дослідження споживчої групи "‎Which?".

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Готельний номер VS приватні апартаменти

Експерти проаналізували вартість тисяч готельних номерів і варіантів одномісного житла на популярних сайтах з оренди. Територіально охопили 13 популярних туристичних напрямків у Британії та ще 37 міст в інших країнах світу. Дослідники порівняли ціни за 12 місяців – із минулого по цей травень.

Середня ціна проживання в готелі для одного мандрівника склала 125 доларів за ніч. А от за ночівлю в помешканнях з Airbnb в середньому потрібно було платити більше – 148 доларів.

Така різниця здивувала багатьох відпочивальників, адже вони чомусь вважали, що готель обходиться дорожче.

Плануючи наступну поїздку, не думайте, що готель коштуватиме дорожче, а натомість перевіряйте ціни на різних платформах. Для великих груп, яким потрібно більше кімнат і простору, приватна оренда, швидше за все, буде вигідніша за ціною, ніж готельні номери,

– додає експерт "‎Which?" Рорі Боланд.

Компанії на кшталт Airbnb стали дуже популярними під час пандемії коронавірусу. Це і спровокувало здорожчання такої оренди житла. Дослідники також окремо визначили низку напрямків, де туристи могли серйозно зекономити, зупиняючись в готелях.

Наприклад, на острові Санторіні в Греції пропозиції на Airbnb зазвичай коштували на 71% дорожче, ніж ночі в готелях. Приватні апартаменти в середньому вартували 251 долар, а номер у готелі – 147 доларів. Оренда квартири в Амстердамі коштує на 58% дорожче, ніж готель: в середньому 226 проти 143 доларів.

На азійських напрямках ціни на приватну оренду також були дорожчими за мережеві готелі. До прикладу, у Гонконзі різниця в цінах склала аж 85%. Така ж тенденція спостерігалася в Дубаї та Сінгапурі.