Отель или Airbnb: где дешевле бронировать проживание в отпуске

Туристам рассказали, где дешевле останавливаться на отдыхе – снять номер в отеле или найти жилье от владельца на Airbnb. Ответ удивил даже опытных путешественников.

Многих туристов поразило, что номера в отелях в среднем стоят дешевле, чем проживание в частных апартаментах Airbnb. Это доказывают результаты свежего исследования потребительской группы "Which?".

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Отель VS частные апартаменты

Эксперты проанализировали стоимость тысяч гостиничных номеров и вариантов одноместного жилья на популярных сайтах по аренде. Территориально охватили 13 популярных туристических направлений в Британии и 37 городов в других странах мира. Исследователи сравнили цены за 12 месяцев – с прошлого по этот май.

Средняя цена проживания в отеле для одного путешественника составила 125 долларов за ночь. А вот за ночлег в квартирах с Airbnb в среднем нужно было платить больше – 148 долларов.

Такая разница удивила многих отдыхающих, ведь они почему-то считали, что гостиница обходится дороже.

Планируя следующую поездку, не думайте, что отель будет стоить дороже, а проверяйте цены на разных платформах. Для больших групп, которым нужно больше комнат и пространства, частная аренда, скорее всего, будет более выгодна по цене, чем гостиничные номера,

– добавляет експерт "Which?" Рори Боланд.

Компании типа Airbnb стали очень популярны во время пандемии коронавируса. Это и спровоцировало подорожание такой аренды жилья. Исследователи также отдельно определили несколько направлений, где туристы могли серьезно сэкономить, останавливаясь в отелях.

К примеру, на острове Санторини в Греции предложения на Airbnb обычно стоили на 71% дороже, чем ночи в отелях. Частные апартаменты в среднем стоили 251 доллар, а номер в отеле – 147 долларов. Аренда квартиры в Амстердаме стоит на 58% дороже гостиницы: в среднем 226 против 143 долларов.

На азиатских направлениях цены на частную аренду также были дороже сетевых гостиниц. К примеру, в Гонконге разница в ценах составила 85%. Такая же тенденция наблюдалась в Дубае и Сингапуре.