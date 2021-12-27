Експертка, серед іншого, пояснила, коли українки можуть сподіватися на юридичну підтримку в Польщі. Також вона зауважила, які групи жінок найчастіше звертаються за допомогою до Центру прав жінок.

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З якими проблемами звертаються до юристки з Центру прав жінок у Польщі

За словами Олександри Елізи Зброї, до неї як до юристки перш за все звертаються жінки, які хочуть розлучитися зі своїми чоловіками через фізичне, економічне чи психологічне насилля. Дуже часто ці жінки спершу відвідують психолога. Коли починають розуміти, що їхній партнер є абюзером, тоді вирішують йти до юристів. У таких випадках Олександра проводить зустрічі за необхідністю. У деяких випадках жінкам достатньо разової консультації. Але буває, що справу доводиться повністю вести у судах.

Економічне та психологічне насилля часто залишають поза увагою. Тому варто пояснювати суспільству, що ці обставини теж є важливими. Експертка розповідає, що, наприклад, колишні партнери повністю відмовляються виконувати зобов'язання з виплати аліментів або подають необґрунтовані заяви про зменшення розміру аліментів, що позбавляє дитину умов для життя та розвитку. Психологічне насилля, коли партнер постійно ображає, принижує, ізольовує від друзів та родини, теж виснажує жінку.

Також частина справ стосується допомоги з виселення чоловіків, які, попри розлучення, продовжують жити з колишньою дружиною та проявляти до неї ознаки того чи іншого насилля. У такій ситуації, говорить юристка, жертва не зобов'язана шукати інше житло. Вона може вимагати у суді виселення насильника, навіть якщо житло вони орендують разом.

Варто зазначити, що до нас звертаються не лише жінки, що живуть у шлюбі, але й ті, що перебувають у неформальних стосунках,

– розповідає Олександра Еліза Зброя.

З якими питаннями звертаються іноземки

У багатьох випадках допомоги потребують іноземки в Польщі. У деяких з них вже є польське громадянство.

Бувають випадки, коли іноземки виходили заміж за поляків, але пізніше хочуть розійтися. Вони звертаються до нас, щоб врегулювати питання, пов'язані з розлученням та опікою над спільними дітьми,

– ділиться юристка.

Також існує угода між Польщею та Україною щодо цивільних і кримінальних справ, з якої випливає, що деякі питання стосовно дітей можуть бути вирішені в Польщі. Відтак, іноземки часто хочуть дізнатися, як отримувати виплати на дитину у польських центрах соціальної допомоги. Наприклад, питання аліментів можна врегулювати на місці, якщо дитина проживає в Польщі. Однак у такому випадку, важливо звертати увагу на те, яке дитина має громадянство, зауважує Олександра.

Слід знати свої права і не боятися їх відстоювати

Дуже часто жінки в Польщі не знають своїх прав. І це може їм шкодити.

Наприклад, жінки не знають, що в Польщі вони можуть подати до суду заяву про те, що розлучення відбулося не з їхньої вини. Це надзвичайно важливо. По-перше, тоді жінка має внутрішнє відчуття, що вона не винна у розлученні. По-друге, вона отримує можливість вимагати аліменти на своє утримання,

– каже Олександра.

Експертка застерігає, що не варто боятися йти від насильницьких стосунків. Психологи та юристи допоможуть владнати усі складні питання. Зокрема, найчастіше жінок стримує страх, що у них заберуть дітей. Та з фаховою підтримкою такі побоювання є безпідставними.