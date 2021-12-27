Эксперт, среди прочего, объяснила, когда украинки могут надеяться на юридическую поддержку в Польше. Также она отметила, какие группы женщин чаще всего обращаются за помощью в Центр прав женщин .

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С какими проблемами обращаются к юристу из Центра прав женщин в Польше

По словам Александры, к ней как к юристу прежде всего обращаются женщины, которые хотят расстаться со своими мужчинами из-за физического, экономического или психологического насилия. Очень часто эти женщины сначала посещают психолога. Когда начинают понимать, что их партнер является абюзером, решают идти к юристам. В таких случаях Александр проводит встречи по необходимости. В некоторых случаях женщинам достаточно разовой консультации. Но бывает, что дело придется полностью вести в судах.

Экономическое и психологическое насилие часто оставляют без внимания. Поэтому следует объяснять обществу, что эти обстоятельства тоже важны. Эксперт рассказывает, что, например, бывшие партнеры полностью отказываются выполнять обязательства по выплате алиментов или подают необоснованные заявления об уменьшении размера алиментов, что лишает ребенка условий для жизни и развития. Психологическое насилие, когда партнер постоянно оскорбляет, унижает, изолирует от друзей и семьи, тоже истощает женщину.

Также часть дел касается пособия по выселению мужчин, которые, несмотря на развод, продолжают жить с бывшей женой и проявлять к ней признаки того или иного насилия. В такой ситуации, говорит юрист, жертва не обязана искать другое жилье. Она может потребовать в суде выселения насильника, даже если жилье они арендуют вместе.

Стоит отметить, что к нам обращаются не только женщины, живущие в браке, но и состоящие в неформальных отношениях,

– рассказывает Александра Элиза Зброя.

С какими вопросами обращаются иностранки

Во многих случаях в помощи нуждаются иностранки в Польше. У некоторых из них уже есть польское гражданство.

Бывают случаи, когда иностранки выходили замуж за поляков, но позже захотели разойтись. Они обращаются к нам, чтобы урегулировать вопросы, связанные с разводом и опекой над общими детьми,

– делится юрист.

Также существует соглашение между Польшей и Украиной по гражданским и уголовным делам, из которого следует, что некоторые вопросы, касающиеся детей, могут быть решены в Польше. Иностранки часто хотят узнать, как получать выплаты на ребенка в польских центрах социальной помощи. К примеру, вопросы алиментов можно урегулировать на месте, если ребенок проживает в Польше. Однако в таком случае важно обращать внимание на то, какое ребенок имеет гражданство, замечает Александра.

Следует знать свои права и не бояться их отстаивать

Очень часто женщины в Польше не знают свои права. И это может вредить им.

Например, женщины не знают, что в Польше они могут подать в суд заявление о том, что развод произошел не по их вине. Это очень важно. Во-первых, тогда женщина имеет внутреннее чувство, что она не виновата в разводе. Во-вторых, она получает возможность потребовать алименты на свое содержание,

– говорит Александра.