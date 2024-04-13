Протести проти туристів стають все гарячішими: популярний курорт зважився на надскладне рішення

Жителі Канарських островів протестують проти напливу туристів. Людей стало так багато, що орендувати житло – фактично неможливо. Окрім того, наголошують, що туристи руйнують острови соціально та екологічно. Зважаючи на протест людей, на Тенерифе ухвалили важливе рішення.

Станом на весну 2024 року на Тенерифе відмовилися будувати 400 нових розкішних пляжних вілл. Це сталося після нового масштабного протесту. Активісти вимагають взагалі змінити модель туризму на Канарських островах.

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Протест провели перед конгресом депутатів у Мадриді. Люди різко засудили руйнування древньої та прекрасної території заради ще більшого розвитку туристичної сфери. Дехто навіть погрожував оголосити голодування.

Як результат – у межах проєкту Куна-дель-Альма вже не збудують 400 розкішних вілл в одному з найкрасивіших куточків острова. Окрім того, ініціатора проєкту оштрафували на понад 100 тисяч євро. Усе тому, що він почав будівництво, не отримавши необхідної оцінки про вплив будівництва на стан навколишнього середовища.



Канари – справді райський куточок для туристів / Unsplash

Жителі Канарських островів доведені до відчаю

Жителі Канарських островів скаржаться, що наплив туристів зробив життя на островах просто нестерпним. Ціни кусаються, а вільних помешкань для оренди стає все менше. Зрештою, люди вимушені ночувати в автомобілях та навіть печерах.

Місцеві наголошують: вони раді, що туристи так люблять Канарські острови, водночас не хочуть, аби від цього страждало їхнє життя.