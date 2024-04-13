По состоянию на весну 2024 года на Тенерифе отказались строить 400 новых роскошных пляжных вилл. Это произошло после нового масштабного протеста. Активисты требуют вообще изменить модель туризма на Канарских островах.

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Протест провели перед конгрессом депутатов в Мадриде. Люди резко осудили разрушение древней и прекрасной территории ради еще большего развития туристической сферы. Некоторые даже угрожали объявить голодовку.

Как результат – в рамках проекта Куна-дель-Альма уже не построят 400 роскошных вилл в одном из самых красивых уголков острова. Кроме того, инициатора проекта оштрафовали на более чем 100 тысяч евро. Все потому, что он начал строительство, не получив необходимой оценки о влиянии строительства на состояние окружающей среды.



Канары – действительно райский уголок для туристов / Unsplash

Жители Канарских островов доведены до отчаяния

Жители Канарских островов жалуются, что наплыв туристов сделал жизнь на островах просто невыносимой. Цены кусаются, а свободных помещений для аренды становится все меньше. В конце концов, люди вынуждены ночевать в автомобилях и даже пещерах.

Местные отмечают: они рады, что туристы так любят Канарские острова, но одновременно не хотят, чтобы от этого страдала их жизнь.