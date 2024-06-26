Іспанія – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Очікували, що сезон влітку 2024 року буде одним з найкращих за останні роки. Світ нарешті повністю позбувся обмежень, запроваджених через початок пандемії коронавірусу.

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Що відбувається на Майорці

Найактивніше до протестів проти туристів долучилися Балеарські острови. Зокрема, легендарна Майорка. Там планують ввести низку правил для туристів. Наприклад, мовиться про обмеження оренди. Туристи обурені та ображені.

Варто зауважити, що туризм – один з тих китів, на якому тримається економіка Балеарських островів. Негативні наслідки протестів Майорка вже відчула. Місцеві ресторани почали скаржитися на падіння прибутків. Перші тривожні сигнали з'явилися ще у минулого року. Однак упродовж цього червня ситуація стала дуже складною.



Ресторани Майорки страждають без туристів / Unsplash

Альфонсо Робледо – президент асоціації ресторанів Майорки – наголосив: раніше на території острова не відчували різниці між понеділками та суботами. Туристам було байдуже на це. Вони охоче витрачали свої гроші.

Тепер туристи набагато менш охоче їдуть на Майорку. Тим часом місцеві мешканці не квапляться витрачати свої гроші у місцевих ресторанах.