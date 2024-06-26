Испания – одна из самых популярных стран среди туристов. Ожидали, что сезон летом 2024 года будет одним из лучших за последние годы. Мир наконец полностью избавился от ограничений, введенных из-за начала пандемии коронавируса.

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Что происходит на Майорке

Активнее всего к протестам против туристов присоединились Балеарские острова. В частности, легендарная Майорка. Там планируют ввести ряд правил для туристов. Например, говорится об ограничении аренды. Туристы возмущены и обижены.

Стоит заметить, что туризм – один из тех китов, на котором держится экономика Балеарских островов. Негативные последствия протестов Майорка уже почувствовала. Местные рестораны начали жаловаться на падение доходов. Первые тревожные сигналы появились еще в прошлом году. Однако в течение этого июня ситуация стала очень сложной.



Рестораны Майорки страдают без туристов / Unsplash

Альфонсо Робледо – президент ассоциации ресторанов Майорки – отметил: ранее на территории острова не чувствовали разницы между понедельниками и субботами. Туристам было безразлично на это. Они охотно тратили свои деньги.

Теперь туристы гораздо менее охотно едут на Майорку. Между тем местные жители не торопятся тратить свои деньги в местных ресторанах.