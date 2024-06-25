Свій тревел-марафон американець Дрю розпочав у 2012 році. За 12 років йому вдалося побувати у всіх найпрекрасніших куточках світу. Водночас серед них було те одне особливе, яке вразило найбільше. Воно наче поєднало у собі все найфантастичніше, чим славиться наша планета.

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У якій країні – найпрекрасніше місце на Землі

Дрю зауважив, що його вражають чимало відвіданих місць. Зокрема, в Африці та Азії. Дуже сильне враження на чоловіка справила Індія. Однак найпрекраснішою з прекрасних Дрю назвав одну країну – Філіппіни.

Філіппіни – найкрасивіша країна у світі, там дуже безпечно й живе багато приємних людей. Ви отримуєте все найкраще в одному флаконі,

– заявив мандрівник.



Філіппіни вражають своєю красою / Unsplash

Про свої пригоди Дрю розповідає на ютуб-каналі. Мандрівник зауважує, що зазвичай реалізувати подорожі – не надто складно. Водночас іноді виникають дуже напружені ситуації. Як-от сталося, коли він вирішив відвідати Венесуелу. Отримати візу було дуже складно. Причиною стали напружені стосунки між США та Венесуелою. Однак, зрештою, Дрю все-таки відвідав омріяну країну.