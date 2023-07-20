Як вижити під час авіакатастрофи: колишній пілот дав мудру пораду

Екс-пілот розкрив золоте правило, яке в надзвичайній ситуації може врятувати життя пасажиру літака.

Колишній пілот Ганс Маст, який тепер працює турагентом, поділився порадою, яка, на його думку, може допомогти пасажиру вижити в авіакатастрофі. Він радить дуже уважно вивчити все, що вас оточує в салоні літака.

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Увага і підготовка

За словами колишнього пілота, перед зльотом потрібно ретельно оглянути все на борту. Зафіксуйте для себе, де знаходиться найближчий аварійний вихід, а тоді подумки складіть собі "‎карту", як дістатися до нього в екстреній ситуації.

Як тільки я сідаю в літак, я завжди звертаю увагу на найближчий аварійний вихід, рахуючи кількість рядів сидінь між моїм місцем і цим виходом,

– поділився своїм досвідом експерт.

Ганс Маст пояснив, що під час аварійних ситуацій салон літака може наповнитися димом і пасажири нічого не будуть бачити. Тут вам і знадобиться інформація про кількість рядів до аварійного виходу. Також потрібно орієнтуватись на кольорові вогні вздовж проходу, вони вкажуть напрямок руху.

Не ігноруйте інструктаж на борту / Фото Unsplash

Важливо зорієнтуватися, де саме знаходиться ваш аварійний вихід, ще до того, як стюардеси почнуть демонстрацію правил безпеки. Хоч це і малоймовірно, але евакуацію можуть оголосити раніше, ніж почнеться інструктаж.

До речі, за результатами дослідження, проведеного Гринвічським університетом у 2008 році, пасажири з місцями ближче до аварійних виходів мають більше шансів на виживання в разі аварії. Вони можуть евакуюватися значно швидше за інших, а кожна секунда під час авіакатастрофи має велике значення. Але якщо підозрюєте, що у вас фізично забракне сил відкрити двері аварійного виходу, краще не бронюйте місце біля нього.