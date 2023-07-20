Бывший пилот Ганс Маст, теперь работающий турагентом, поделился советом, который, по его мнению, может помочь пассажиру выжить в авиакатастрофе. Он рекомендует очень пристально изучить все, что вас окружает в салоне самолета.
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Внимание и подготовка
По словам бывшего пилота, перед взлетом нужно тщательно осмотреть все на борту. Зафиксируйте для себя, где находится ближайший аварийный выход, а затем мысленно составьте себе "карту", как добраться до него в экстренной ситуации.
Как только я сажусь в самолет, я всегда обращаю внимание на ближайший аварийный выход, считая количество рядов сидений между моим местом и этим выходом,
– поделился своим опытом эксперт.
Ганс Маст объяснил, что в аварийных ситуациях салон самолета может наполниться дымом и пассажиры ничего не будут видеть. Здесь вам и понадобится информация о количестве рядов к аварийному выходу. Также нужно ориентироваться на цветные огни вдоль прохода, они укажут направление движения.
Не игнорируйте инструктаж на борту / Фото Unsplash
Важно сориентироваться, где находится ваш аварийный выход, еще до того, как стюардессы начнут демонстрацию правил безопасности. Хотя это маловероятно, но эвакуацию могут объявить даже раньше, чем начнется инструктаж.