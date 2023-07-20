Бывший пилот Ганс Маст, теперь работающий турагентом, поделился советом, который, по его мнению, может помочь пассажиру выжить в авиакатастрофе. Он рекомендует очень пристально изучить все, что вас окружает в салоне самолета.

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Внимание и подготовка

По словам бывшего пилота, перед взлетом нужно тщательно осмотреть все на борту. Зафиксируйте для себя, где находится ближайший аварийный выход, а затем мысленно составьте себе "карту", как добраться до него в экстренной ситуации.

Как только я сажусь в самолет, я всегда обращаю внимание на ближайший аварийный выход, считая количество рядов сидений между моим местом и этим выходом,

– поделился своим опытом эксперт.

Ганс Маст объяснил, что в аварийных ситуациях салон самолета может наполниться дымом и пассажиры ничего не будут видеть. Здесь вам и понадобится информация о количестве рядов к аварийному выходу. Также нужно ориентироваться на цветные огни вдоль прохода, они укажут направление движения.

Не игнорируйте инструктаж на борту / Фото Unsplash

Важно сориентироваться, где находится ваш аварийный выход, еще до того, как стюардессы начнут демонстрацию правил безопасности. Хотя это маловероятно, но эвакуацию могут объявить даже раньше, чем начнется инструктаж.

Кстати, по результатам исследования, проведенного Гринвичским университетом в 2008 году, пассажиры с местами ближе к аварийным выходам имеют больше шансов на выживание в случае аварии. Они могут эвакуироваться гораздо быстрее других, а каждая секунда во время авиакатастрофы имеет большое значение. Но если подозреваете, что у вас физически не хватит сил открыть дверь аварийного выхода, лучше не бронируйте место возле него.