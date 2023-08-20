Ірландська пара Лі та Лія летіли у відпустку до Іспанії бюджетним рейсом Ryanair. Лі вирішив, що немає романтичнішого місця для пропозиції руки та серця своїй коханій, ніж салон літака. Лія, на щастя, сказала "‎так" і щасливі заручені запостили спільне фото у соцмережах. І почалося.

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Несподіваний коментар Ryanair

По-перше, користувачі вітали пару і щиро захоплювалися сміливістю Лі, який не побоявся, що його дівчина відповість "‎ні" і доведеться до кінця рейсу летіти поруч. Хтось іронізував щодо того, що пара святкувала заручини шампанським із пластикових стаканчиків.

Чоловік запостив щасливе спільне фото з нареченою (і каблучкою!) у соцмережі X (колишній Twitter).

Зробив пропозицію Лії на рейсі Ryanair, коли поруч була її сім'я. На щастя, вона відповіла "так",

— написав Лі у своєму профілі і позначив авіакомпанію.

Лоукостер Ryanair давно відомий своїми зухвалими відповідями незадоволеним пасажирам у соцмережах. Тому з офіційного акаунту авіакомпанії з'явився іронічний коментар: "‎Ліє, кліпни двічі для випадкового розподілу місць". Але такий жарт сподобався не всім.

Після цього повідомлення розлетілось у мережі. Хтось вітав пару, інші висміювали пропозицію під час польоту, а хтось жартома критикував політику Ryanair.

"Як у нього вистачило місця, щоб стати на одне коліно?" — написав один із користувачів, натякаючи на дуже малу відстань між рядами в салонах Ryanair.

"Вибачте, але акаунт Ryanair — це геній комедії", — зазначив інший користувач.

Однак на цьому жарти не скінчилися. Один з користувачів поцікавився, чи отримали закохані безкоштовне шампанське на борту. "Ви тут новачок", – відповіли в авіакомпанії, натякнувши, що таких "подарунків" пасажирам не надають.

Пост, опублікований Ryanair, уже побачили понад 2,6 мільйона користувачів.

Нагадаємо, вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Літаки Ryanair полетять з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту.