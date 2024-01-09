Днями низка анонімних телеграм-каналів поширили фейкову інформацію про нібито обмеження для українських біженців у пересуванні країнами ЄС. Цікаво, що автори дописів аргументують це тим, що так українців покарали за "численні порушення". Далі розберемося, чому це неправда.
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Фейкові дописи в телеграмі
Проєкт "Без брехні" займається фактчекінгом, викриттям міфів та спростуванням пропагандистської дезінформації. Вони розібралися з черговими недостовірними повідомленнями, які з'явилися у соцмережах.
Жодних офіційних заяв щодо покарання чи санкцій у вигляді обмеження біженців у праві вільно пересуватись Євросоюзом не було. Про це не говорили ні високопосадовці ЄС, ні відповідні органи. Так само відсутні дані про "численні порушення" з боку українців.
Взагалі, про які саме "порушення" йдеться також не пояснюють у жодній з публікацій. На думку розслідувачів, у таких повідомленнях читаються наративи російської пропаганди. Адже саме кремлівські інформаційні ресурси активно просувають тезу, що саме українські біженці в Європі є причиною всіх негараздів.
Автори цих фейків намагалися хоч якось аргументувати свої дописи, тому проставили у тексті кілька посилань. Вони мали б показати, які саме обмеження запроваджують конкретні країни. Але при переході за цими посиланнями, ніякої додаткової інформації немає, а деякі – просто ведуть на інші телеграм-канали із пропозицією на них підписатися.
Експерти з фактчекінгу зробили висновок, що подібні новини про обмеження пересування українців у ЄС – недолуга схема із присмаком російської пропаганди.
Спростування МЗС
У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію про нібито запровадження обмежень на пересування українців усередині Європейського Союзу. Там зазначили, що такі вкиди є необґрунтованими та не відповідають дійсності.
МЗС України закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема, з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ,
– зазначено у повідомленні.
Європейці готові й надалі приймати українців
Брехня про обмеження пересування українців у ЄС не має жодних підстав. Ба більше, офіційні дослідження показують, що країни Євросоюзу навпаки готові й надалі підтримувати українських біженців.
Єврокомісія випустила нове видання Атласу міграції, де присвятила спеціальний розділ Україні. У ньому оприлюднили результати опитування щодо ставлення європейців до тривалого прийому українських біженців. 79% громадян ЄС це підтримують і ставляться позитивно.