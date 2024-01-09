На днях анонимные телеграм-каналы распространили фейковую информацию о якобы ограничениях для украинских беженцев в передвижении по странам ЕС. Интересно, что авторы сообщений аргументируют это тем, что так украинцев наказали за "многочисленные нарушения". Дальше разберемся, почему это неправда.

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Фейковые сообщения в телеграме

Проект "Без брехні" занимается фактчекингом, разоблачением мифов и опровержением пропагандистской дезинформации. Они разобрались с очередными недостоверными сообщениями, появившимися в соцсетях.

Никаких официальных заявлений о наказании или санкциях в виде ограничения беженцев в праве свободно передвигаться по Евросоюзу не было. Об этом не говорили ни чиновники ЕС, ни соответствующие органы. Так же отсутствуют данные о "многочисленных нарушениях" со стороны украинцев.

Вообще, о каких именно "нарушениях" идет речь также не объясняется ни в одной из публикаций. По мнению расследователей, в подобных сообщениях читаются нарративы российской пропаганды. Ведь именно кремлевские информационные ресурсы активно продвигают тезис, что именно украинские беженцы в Европе являются причиной всех проблем.

Авторы этих фейков пытались хоть как-то аргументировать свои сообщения, поэтому проставили в тексте несколько ссылок. Они должны были показать, какие именно ограничения вводят конкретные страны. Но при переходе по этим ссылкам, никакой дополнительной информации нет, а некоторые просто ведут на другие телеграм-каналы с предложением на них подписаться.

Эксперты по фактчекингу выяснили, что подобные новости об ограничении передвижения украинцев в ЕС – ложная схема с привкусом российской пропаганды.

В МИД Украины опровергли эти вбросы

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о якобы введении ограничений на передвижение украинцев внутри Европейского Союза. Там отметили, что такие вбросы необоснованны и не соответствуют действительности.

МИД Украины призывает ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников, в частности, с официального сайта Министерства иностранных дел, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений,

– сказано в сообщении.

Европейцы готовы и дальше принимать украинцев

Ложь об ограничении передвижения украинцев в ЕС не имеет никаких оснований. Более того, официальные исследования показывают, что страны Евросоюза наоборот готовы и дальше поддерживать украинских беженцев.

Еврокомиссия выпустила новое издание Атласа миграции, где посвятила специальный раздел Украине. В нем обнародовали результаты опроса об отношении европейцев к длительному приему украинских беженцев. 79% граждан ЕС поддерживают это и относятся положительно.