Емоційна промова американського пілота перед останнім рейсом розчулила пасажирів до сліз

Під час свого останнього рейсу пілот American Airlines вийшов з кабіни і звернувся до пасажирів. Це був його останній політ за 32 роки кар'єри.

Ця промова змусила плакати не тільки тих пасажирів, які в цей момент були в салоні літака, а й тисячі користувачів тіктоку. Перш ніж вирушити у свій "‎пенсійний рейс", пілот подякував пасажирам літака, багато з яких були його родичами, а також своїй дружині.

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Слова пілота перед останнім польотом розчулили пасажирів

Джефф Фелл пояснив, що зазвичай він не виходить з кабіни пілота, а просто говорить з пасажирами через гучномовець. Але цього разу він вийшов на прохід салону, щоб його могли побачити.

І якщо я трохи розчулився, будь ласка, вибачте мене за це. Я хотів би приділити лише кілька хвилин вашого часу, перш ніж ми сьогодні ввечері вилетимо до Чикаго,

— почав він.

Він подякував своїм рідним, які в день його відставки летіли разом із ним.

Вони зі мною на борту під час мого пенсійного польоту після 32 років роботи в American Airlines. Дякую всім, що прийшли зі мною сьогодні ввечері та відсвяткували цей незабутній момент у моєму житті,

— сказав він далі.

Потім Джефф мило подякував своїй дружині Джулі. На цій частині пілот дуже розчулився і його голос тремтів.

Її віра в Господа, мудрість, сила і любов керували нашим шлюбом і сім'єю протягом усіх цих років. Я люблю тебе і з нетерпінням чекаю наступної глави нашого життя. Ласкаво просимо на борт усіх,

— завершив свою промову Джефф Фелл.

Відео емоційного звернення пілота почало ширитися в тіктоку. Користувачі соцмереж зізналися, що не можуть стримати сліз, переглядаючи цей ролик.

Також опублікували відео традиції "‎водного салюту". Це звичай в авіації, коли пілота відправляють у "‎пенсійний рейс". Дві пожежні машини, припарковані по обидва боки злітно-посадкової смуги, створюють водяну арку. Через неї проходить літак, коли вирулює перед зльотом. Саме так вшановують пілотів, які йдуть у відставку.

Пілот розвернув літак, щоб пасажири насолодилися північним сяйвом

Ще один пілот ледь не змусив плакати пасажирів, але цього разу від краси. Літак EasyJet, який летів з Рейк'явіка до Манчестера, в якийсь момент несподівано зробив розворот на 360 градусів. Виявилося, що це було навмисно: пілот хотів, щоб пасажири побачили неймовірне північне сяйво.

Пасажирам це дуже сподобалось. Наприклад, на борту перебував чоловік, який разом із нареченою повертався з відпустки в Ісландії. Вони мріяли побачити північне сяйво у країні, але була підвищена хмарність, тому їм не вдалося. Але вже під час зворотного рейсу їм пощастило і вони таки побачили те, за чим приїхали.

У FlightRadar24 пояснили, що пілотам літаків дозволено робити відхилення від маршруту під час польоту. Але перед цим вони мають отримати дозвіл від диспетчерів.