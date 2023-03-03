Пілот EasyJet розвернув літак, щоб показати пасажирам північне сяйво

Наша команда завжди робитиме все можливе для наших клієнтів, і ми раді, що змогли поділитися з ними цим особливим видом на північне сяйво,

– написали пізніше в EasyJet.

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У FlightRadar24 пояснили, що пілотам літаків дозволяють робити відхилення від маршруту під час польоту, якщо вони отримують перед цим дозвіл від диспетчерів. Погодьтеся, краєвиди, які були за бортом, – вагома причина для відхилення від маршруту!

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023

Про те, що це літак зробив розворот розповів і один з пасажирів Адам Гровз, що летів з ісландського Рейк'явіка в аеропорт Манчестера.

Величезна подяка пілоту easyJet рейсу EZY1806 із Рейк’явіка до Манчестера, який здійснив розворот на 360 градусів посеред польоту, щоб усі пасажири могли побачити неймовірне північне сяйво,

– написав чоловік у своєму Twitter.

Гровз, який приїздив до Ісландії у відпустку, щоб освідчитися своїй коханій, розповів, що на дати їхньої подорожі була висока ймовірність побачити північне сяйво. Однак, протягом усього часу їхнього перебування в Ісландії була сильна хмарність, тож з землі вони не могли його побачити. Вже на зворотному шляху вони отримали таку можливість, коли летіли в літаку додому над хмарами.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Це не єдиний пілот, який розвернув літак через сяйво

Подібну подяку в мережі розмістила пасажирка Кірсі Комі вже іншого рейсу AY488 авіакомпанії Finnair з Куусамо до Гельсінкі.

Many thanks to the Captain of Finnair flight AY488 from KAO to HEL tonight for making an unscheduled 360 up in the air so all passengers can enjoy the magic @Finnair pic.twitter.com/5QujW4nMFZ — Kirsi Komi (@KomiKirsi) February 26, 2023

Неймовірне видовище могли спостерігати також в Північній Америці. Майк Абрамян, який летів з Сан-Франциско в Нью-Йорк, показав американський варіант Аврори в небі над озером Мічиган та штатом Нью-Йорк.

Last night's plane aurora videos. First it was a nice green band (over lake Michigan) then I thought it was fizzling out... Decided to check randomly a little later as we passed over Buffalo, NY and the red was insane!! #Aurora #NorthernLights #flydelta #DeltaAirLines pic.twitter.com/Th4s2f0qWz — mike abramyan (@mikeyyy0) February 28, 2023

Чи небезпечне північне сяйво для літаків

Північне сяйво є абсолютно безпечним для літаків. Це оптичне явище, яке виникає в верхніх шарах атмосфери в північних або південних широтах та може тривати від декількох хвилин до декількох днів.

Його створює потік заряджених частинок сонячного вітру. Вони утворюють кольорове світло під час зіткнення з атомами та молекулами газів атмосфери.