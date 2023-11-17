Эта речь заставила плакать не только тех пассажиров, которые в этот момент находились в салоне самолета, но и тысячи пользователей тиктока. Прежде чем отправиться в свой "пенсионный рейс", пилот поблагодарил пассажиров самолета, многие из которых были его родственниками, а также свою жену.

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Слова пилота перед последним полетом растрогали пассажиров

Джефф Фелл объяснил, что обычно он не выходит из кабины пилота, а просто говорит с пассажирами через громкоговоритель. Но на этот раз он вышел на проход салона, чтобы его могли увидеть.

И если я немного расчувствовался, пожалуйста, простите меня за это. Я хотел бы уделить всего несколько минут вашего времени, прежде чем мы сегодня вечером вылетим в Чикаго,

– начал он.

Он поблагодарил своих родных, которые в день его отставки летели вместе с ним.

Они со мной на борту во время моего пенсионного полета после 32 лет работы в American Airlines. Спасибо всем, что пришли со мной сегодня вечером и отпраздновали этот незабываемый момент в моей жизни,

– сказал он дальше.

Затем Джефф мило поблагодарил свою жену Джули. В этот момент пилот очень растрогался и его голос дрожал.

Ее вера в Господа, мудрость, сила и любовь руководили нашим браком и семьей на протяжении всех этих лет. Я люблю тебя и с нетерпением жду следующей главы нашей жизни. Добро пожаловать на борт,

– завершил свою речь Джефф Фелл.

Видео эмоционального обращения пилота стало популярным в тиктоке. Пользователи соцсетей признались, что не могли сдержать слез, просматривая этот ролик.

Также опубликовали видео традиции водного салюта. Это обычай в авиации, когда пилота отправляют в "пенсионный рейс". Две пожарные машины, припаркованные с обеих сторон взлетно-посадочной полосы, создают водяную арку. Через нее проходит самолет, когда выруливает перед взлетом. Именно так чествуют уходящих в отставку пилотов.

Пилот развернул самолет, чтобы пассажиры насладились северным сиянием

Еще один пилот едва не заставил плакать пассажиров, но в этот раз от красоты. Самолет EasyJet, летевший из Рейкьявика в Манчестер, в какой-то момент неожиданно совершил разворот на 360 градусов. Оказалось, что это было намеренно: пилот хотел, чтобы пассажиры увидели невероятное северное сияние.

Пассажирам это очень понравилось. К примеру, на борту находился мужчина, который вместе с невестой возвращался из отпуска в Исландии. Они мечтали увидеть северное сияние в стране, но была повышенная облачность, поэтому им не удалось. Но уже во время обратного рейса им повезло и они увидели то, за чем приехали.

В FlightRadar24 объяснили, что пилотам самолетов разрешено совершать отклонения от маршрута во время полета. Но перед этим они должны получить разрешение диспетчеров.