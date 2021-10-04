Професію доглядальниць в Італії внесли у перелік важких робіт: який бонус матимуть працівниці

Обов'язки доглядальниць, няньок та домашніх працівниць в Італії офіційно визнали важкою і виснажливою роботою. Це дасть змогу представницям цих професій достроково вийти на пенсію.

При складенні переліку виснажливих професій в Італії беруть до уваги індекси Istat, Inps та Inail. Вони показують рівень фізичної, психологічної та соціальної втоми відповідно представників різних професій. Досі важкою роботою вважалася праця, зокрема, вчителів початкових класів, чи робітників, які використовують важку техніку.

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Як вийти на пенсію раніше

В Італії жінки, які доглядають дітей або літніх людей, можуть вийти на пенсію у 63 роки. Це можливо за таких умов:

наявності 36 років оплачених соціальних внесків (контрибутів);

виконання важкої роботи протягом 6 років за останні 7 років або 7 років за останні 10 років.

Кінцеве затвердження переліку професій італійським урядом ще очікується.