При составлении перечня изнурительных профессий в Италии принимают во внимание индексы Istat, Inps и Inail. Они показывают уровень физической, психологической и социальной усталости соответственно представителей различных профессий. До сих пор тяжелой работой считалась работа, в частности, учителей начальных классов, или рабочих, которые используют тяжелую технику.

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Как выйти на пенсию раньше

В Италии женщины, ухаживающие за детьми или пожилыми людьми, могут выйти на пенсию в 63 года. Это возможно при следующих условиях:

наличии 36 лет оплаченных социальных взносов (контрибутов);

выполнения тяжелой работы в течение 6 лет за последние 7 лет или 7 лет за последние 10 лет.

Конечное утверждение перечня профессий итальянским правительством еще ожидается.