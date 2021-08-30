Кожна домашня працівниця, яка заробляє понад 8 174 євро брутто на рік, зобов'язана декларувати свої доходи згідно з чинним законодавством. Це правило стосується всіх, незалежно від національності. А за неподання податкової декларації для іноземців передбачені адміністративні санкції.

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Як подати декларацію

Працівники, які сумлінно подають податкові декларації, мають багато переваг. Податкова декларація дає можливість отримати численні бонуси, соціальну допомогу та податкові знижки (зокрема тим, хто має дітей на утриманні). Також вона дозволяє отримати бонус Irpef, що може сягати 960 євро.

Щоб подати декларацію, спершу потрібно отримати від роботодавця сертифікат про виплати (la certificazione sostitutiva dei compensi), у якому вказано заробітну плату й усі інші здійснені виплати. Цей документ роботодавець повинен надати щонайменше за 30 днів до закінчення терміну подачі податкової декларації. Окрім сертифіката на виплати, також потрібно мати квитанції для всіх внесків, сплачених в INPS в попередньому році. Звертатися із цим треба у Центр податкової консультації (CAF).

Особа, яка подає декларацію, може претендувати на відшкодування (надлишок сплачених податків), якщо декларація зроблена на бланку 730. Кошти будуть внесені безпосередньо на поштовий або банківський рахунок зацікавленої особи (той, який зазначений у податковій декларації).

Якщо податкова поліція виявить борг перед державою, то іноземця можуть позбавити дозволу на проживання. А штраф у таких випадках складає близько 5 000 євро.

До речі, нещодавно поліція ідентифікувала у Савоні 247 доглядальниць та домашніх працівниць з Румунії, України та Еквадору, які не подавали податкову декларацію у період із 2014 по 2019 роки. Ці жінки вже давно перебувають в Італії, але ще жодного разу не платили податки й не висвітлювали у звітах свої доходи. Після того, як іноземки отримали повідомлення під податкової поліції, вони всі погодилися погасити заборгованість якомога швидше, аби не ризикувати роботою в Італії.