Прикра доля: 12-річна дівчинка з України виїхала з бабусею до Польщі, але має повернутися
Джерело:wiadomosci
Через війну, яку 24 лютого Росія розгорнула на теренах України, 12-річна дівчинка разом зі своєю бабусею вирушили до Польщі в пошуках безпеки. Та за кілька днів сталася ще одна трагедія.
Українці оселилися в місті Острув Свентокшиського воєводства. За кілька днів після поселення бабуся дівчинки раптово померла.
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Деталі трагічного інциденту
Після смерті бабусі дівчинка опинилася в чужій країні зовсім сама. Спочатку нею опікувалися місцеві посадовці.
Оскільки у дитини немає в Польщі більше родичів чи знайомих, вона повернеться на батьківщину. Таке рішення прийняла мама дівчинки, яка досі перебувала в Україні. Вона вже прибула до Польщі. Жінка владнає всі формальності й забере дитину додому.
Померлу бабусю на території Польщі кремували. Урну з її прахом родина повезе з собою в Україну.
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