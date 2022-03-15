Українці оселилися в місті Острув Свентокшиського воєводства. За кілька днів після поселення бабуся дівчинки раптово померла.

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Деталі трагічного інциденту

Після смерті бабусі дівчинка опинилася в чужій країні зовсім сама. Спочатку нею опікувалися місцеві посадовці.

Оскільки у дитини немає в Польщі більше родичів чи знайомих, вона повернеться на батьківщину. Таке рішення прийняла мама дівчинки, яка досі перебувала в Україні. Вона вже прибула до Польщі. Жінка владнає всі формальності й забере дитину додому.

Померлу бабусю на території Польщі кремували. Урну з її прахом родина повезе з собою в Україну.

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