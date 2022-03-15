Украинцы поселились в Оструве Свентокшиского воеводства. Через несколько дней после поселения бабушка девочки внезапно умерла.
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Детали трагического инцидента
После смерти бабушки девочка оказалась в чужой стране совсем одна. Сначала о ней заботились местные чиновники.
Поскольку у ребенка нет в Польше больше родственников или знакомых, она вернется на родину. Такое решение приняла мама девочки, которая до сих пор находилась в Украине. Женщина уже прибыла в Польшу, уладит все формальности и заберет ребенка домой.
Умершую бабушку на территории Польши кремировали. Урну с прахом семья повезет с собой в Украину.
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