Украинцы поселились в Оструве Свентокшиского воеводства. Через несколько дней после поселения бабушка девочки внезапно умерла.

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Детали трагического инцидента

После смерти бабушки девочка оказалась в чужой стране совсем одна. Сначала о ней заботились местные чиновники.

Поскольку у ребенка нет в Польше больше родственников или знакомых, она вернется на родину. Такое решение приняла мама девочки, которая до сих пор находилась в Украине . Женщина уже прибыла в Польшу, уладит все формальности и заберет ребенка домой.

Умершую бабушку на территории Польши кремировали. Урну с прахом семья повезет с собой в Украину.