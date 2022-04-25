Прихисток у Словаччині: актуальна інформація для українських біженців

Словаччина – одна з тих держав, яка приймає біженців з України. Розповідаємо, що варто знати тим українцям, які уже зупинилися в цій країні, або тим, хто лише планує поїздку.

Як краще доїхати до Словаччини, де жити, як знайти роботу та про інші нюанси читайте далі на Закордон 24.

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Актуальна інформація для українських біженців в Словаччині

Як потрапити до Словаччини

В'їхати у країну можна через пункти пропуску Убля, Вишнє Німецьке та Вельке Слеменце. На територію Словаччини впускають як на підставі біометричного закордонного паспорта (навіть якщо термін його дії вийшов), так і на підставі внутрішніх українських документів. Для дітей — свідоцтво про народження.

Легально перебувати у Словаччині можна до 90 днів. Якщо ви плануєте залишитися в країні на триваліший термін, тоді вам необхідно податися на "тимчасовий захист".

Де та для чого можна оформити "тимчасовий захист"

Статус "тимчасового захисту" привласнюють українцям до березня 2023 року. Такий документ дає право на працевлаштування, отримання невідкладної медичної допомоги, а діти можуть піти до школи чи дитячі садки.

Тим, хто хоче отримати "тимчасовий притулок", потрібно особисто подати відповідну заяву. Зробити це можна у реєстраційних центрах за адресами:

місто Гуменне, вулиця Chemlonsk, 7

місто Михайлівці, вулиця Sportova, 31

місто Нітра, вулиця Akademicka, 4

місто Братислава, вулиця Bottova, 7.

Де жити у Словаччині

Житло можна шукати самостійно. Або ж подати запит на житло одразу після перетину кордону у спеціальному центрі, куди вас за потреби направлять волонтери.

Зняти гроші або обміняти гривні на прикордонних переходах неможливо. Це можна зробити в обмінниках великих міст. Готівку у євро можна зняти у місцевих банкоматах.

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