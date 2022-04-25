Как лучше доехать до Словакии, где жить, как найти работу и о других нюансах читайте дальше на Закордон 24.

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Актуальная информация для украинских беженцев в Словакии

Как попасть в Словакию

Въехать в страну можно через пункты пропуска Убля, Вишне Немецкое и Великий Слеменце. На территорию Словакии впускают как с биометрическим загранпаспортом (даже если срок его действия истек), и с внутренними украинскими документами. Для детей – свидетельство о рождении.

Легально находиться в Словакии можно до 90 дней. Если вы планируете остаться в стране на более длительный срок, тогда вам необходимо податься на "временную защиту".

Где и для чего можно оформить "временную защиту"

Статус "временной защиты" присваивается украинцам до марта 2023 года. Такой документ дает право на трудоустройство, получение неотложной медицинской помощи, а дети могут пойти в школу или детские сады.

Тем, кто хочет получить "временную защиту", нужно лично подать соответствующее заявление. Сделать это можно в регистрационных центрах по адресам:

город Гуменное, улица Chemlonsk, 7

город Михайловцы, 31 ул.

город Нитра, улица Akademicka, 4

город Братислава, улица Боттова, 7.

Где жить в Словакии

Жилье можно искать самостоятельно. Или подать запрос на жилье сразу после пересечения границы в специальном центре, куда вас при необходимости направят волонтеры.

Снять деньги или обменять гривну на пограничных переходах невозможно. Это можно сделать в обменниках больших городов. Наличные деньги в евро можно снять в местных банкоматах.