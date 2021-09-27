Пригрозили не надати фінансування: польські воєводства виходять з резолюції проти ЛГБТ

Свентокшиське воєводство, що на півдні Польщі, скасувало резолюцію проти ЛГБТ під загрозою втрати фінансування Європейським Союзом. Це перший випадок, коли регіон республіки відмовився від проголошення своєї території "зоною, вільною від ЛГБТ-пропаганди".

Раніше правляча партія "Право і справедливість" підтримувала резолюції, які, за словами місцевих громад, призначені для захисту сімей, створених союзами чоловіка і жінки. Однак після того, як Єврокомісія затримала фінансування сотень мільйонів євро, навіть консервативний уряд Польщі закликав місцеву владу скасувати одіозні резолюції.

Читайте також Знайшов щастя і здобув досвід за кордоном, а згодом повернувся на Батьківщину: історія українця

Що відомо про резолюції проти ЛГБТ у Польщі

Так звані резолюції проти ЛГБТ у Польщі прийняли кілька воєводств ще у 2019 році:

Малопольське;

Любельське;

Свентокшиське;

Лодзинське;

Підкарпатське.

Такі резолюції, значною мірою, є символічними деклараціями, які проголошують окремі регіони "зонами, вільними від ЛГБТ-пропаганди". Зокрема, у резолюції Свентокшиського воєводства мовилося, що вони:

виступають проти спроб впровадження ідеології ЛГБТ у громади місцевого самоврядування та популяризації такої ідеології у суспільному житті;

у громади місцевого самоврядування та популяризації такої ідеології у суспільному житті; виражають глибоке несхвалення та рішуче протестують спробам ліберальних політичних та суспільних кіл просувати ідеологію, головною метою якої є утвердження ЛГБТ;

просувати ідеологію, головною метою якої є утвердження ЛГБТ; переконані, що такі рухи явно суперечать культурній спадщині та багатовіковим християнським традиціям не лише регіону, але й усієї Польщі та Європи.

Цікаво Українські мігранти повинні взяти участь у переписі населення Польщі: відмова карається штрафом

Скасування резолюцій

На спеціальних зборах чиновників місцевого самоврядування Свентокшиське воєводство ухвалило рішення скасувати резолюцію проти ЛГБТ – 25 депутатів проголосували за, жоден виступив проти, а троє посадовців утримались.

Натомість місцева влада ухвалила нову резолюцію, згідно з якою Конституція Польщі гарантує батькам право виховувати дітей відповідно до їхніх переконань та поглядів, але також забезпечує гарантію рівноправ'я та справедливого ставлення до всіх соціальних груп населення республіки.

Додамо, що раніше Європейська комісія розглядала можливість фінансування регіону у розмірі 125 мільйонів євро на постпандемійне відновлення, однак через діючу резолюцію пригрозила затримати виплати.

До слова, Малопольське воєводство зі столицею у Кракові також збирається розглянути питання про скасування резолюції проти ЛГБТ у понеділок, 27 вересня.