Поляки та іноземці зобов'язані протягом встановленого часу здійснити самоперепис, що складається з перевірки, оновлення та доповнення даних про респондента. Відмова від участі тягне за собою покарання у вигляді штрафу, передбаченого статтею 57 Закону про державну статистику.

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Що відомо про перепис населення у Польщі

Обов'язковою формою є реєстрація за спеціальним посиланням в інтернеті. Додаткові та альтернативні методи – телефонний довідник або ж за допомогою представника GUS, який здійснює перепис за місцем проживання.

Національний перепис у Польщі дозволить зрозуміти демографічну ситуацію у країні та соціальну структуру населення. Крім цього, свіжі дані вкажуть на точну кількість українців, які мешкають на території республіки.

Цікаво! За різними підрахунками, у Польщі сьогодні перебуває близько 1,5 мільйона наших земляків.

Перепис населення у Польщі: список запитань

Загалом в онлайн-формі необхідно дати відповіді на такі запитання: