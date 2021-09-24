Поляки та іноземці зобов'язані протягом встановленого часу здійснити самоперепис, що складається з перевірки, оновлення та доповнення даних про респондента. Відмова від участі тягне за собою покарання у вигляді штрафу, передбаченого статтею 57 Закону про державну статистику.
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Що відомо про перепис населення у Польщі
Обов'язковою формою є реєстрація за спеціальним посиланням в інтернеті. Додаткові та альтернативні методи – телефонний довідник або ж за допомогою представника GUS, який здійснює перепис за місцем проживання.
Національний перепис у Польщі дозволить зрозуміти демографічну ситуацію у країні та соціальну структуру населення. Крім цього, свіжі дані вкажуть на точну кількість українців, які мешкають на території республіки.
Перепис населення у Польщі: список запитань
Загалом в онлайн-формі необхідно дати відповіді на такі запитання:
- Яка ваша країна народження (за діючими кордонами держав)?
- Яке у вас громадянство?
- Який ваш сімейний стан?
- Здобутий рівень освіти?
- Національність?
- Чи відчуваєте приналежність до іншої нації або етносу?
- Якою мовою ви спілкуєтесь у побуті?
- До якої релігійної парафії ви належите?
- Який вид діяльності установи (компанії), яка є вашим основним місцем роботи?
- Ким ви працюєте?