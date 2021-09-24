Поляки та іноземці зобов'язані протягом встановленого часу здійснити самоперепис, що складається з перевірки, оновлення та доповнення даних про респондента. Відмова від участі тягне за собою покарання у вигляді штрафу, передбаченого статтею 57 Закону про державну статистику.

Читайте також Знайшов щастя і здобув досвід за кордоном, а згодом повернувся на Батьківщину: історія українця

Що відомо про перепис населення у Польщі

Обов'язковою формою є реєстрація за спеціальним посиланням в інтернеті. Додаткові та альтернативні методи – телефонний довідник або ж за допомогою представника GUS, який здійснює перепис за місцем проживання.

Національний перепис у Польщі дозволить зрозуміти демографічну ситуацію у країні та соціальну структуру населення. Крім цього, свіжі дані вкажуть на точну кількість українців, які мешкають на території республіки.

Перепис населення у Польщі: список запитань

Загалом в онлайн-формі необхідно дати відповіді на такі запитання:

  1. Яка ваша країна народження (за діючими кордонами держав)?
  2. Яке у вас громадянство?
  3. Який ваш сімейний стан?
  4. Здобутий рівень освіти?
  5. Національність?
  6. Чи відчуваєте приналежність до іншої нації або етносу?
  7. Якою мовою ви спілкуєтесь у побуті?
  8. До якої релігійної парафії ви належите?
  9. Який вид діяльності установи (компанії), яка є вашим основним місцем роботи?
  10. Ким ви працюєте?