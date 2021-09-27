Ранее правящая партия "Право и справедливость" поддерживала резолюции, которые, по словам местных общин, предназначены для защиты семей, созданных союзами мужчины и женщины. Однако после того, как Еврокомиссия задержала финансирование сотен миллионов евро, даже консервативное правительство Польши призвало местные власти отменить одиозные резолюции.

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Что известно о резолюциях против ЛГБТ в Польше

Так называемые резолюции против ЛГБТ в Польше приняли несколько воеводств еще в 2019 году:

Малопольское;

Люблинское;

Свентокшиское;

Лодзинское;

Подкарпатское.

Такие резолюции являются прежде всего символичными декларациями, которые провозглашают отдельные регионы "зонами, свободными от ЛГБТ-пропаганды". В частности, в резолюции Свентокшиского воеводства говорилось, что они:

выступают против попыток внедрения идеологии ЛГБТ в общины местного самоуправления и популяризации такой идеологии в общественной жизни;

в общины местного самоуправления и популяризации такой идеологии в общественной жизни; выражают глубокое неодобрение и решительно протестуют попыткам либеральных политических и общественных организаций продвигать идеологию, главной целью которой является утверждение ЛГБТ;

продвигать идеологию, главной целью которой является утверждение ЛГБТ; убеждены, что такие движения явно противоречат культурному наследию и многовековым христианским традициям не только региона, но и всей Польши и Европы.

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Отмена резолюций

На специальном собрании чиновников местного самоуправления Свентокшиское воеводство приняло решение отменить резолюцию против ЛГБТ – 25 депутатов проголосовали за, никто не выступил против, а трое должностных лиц воздержались.

Вместо старого документа местные власти приняли новую резолюцию, согласно которой Конституция Польши гарантирует родителям право воспитывать детей согласно их убеждениям и взглядам, но также обеспечивает гарантию равноправия и справедливого отношения ко всем социальным группам населения республики.

Добавим, что ранее Европейская комиссия рассматривала возможность финансирования региона в размере 125 миллионов евро на пост-пандемическое восстановление, однако из-за действующей резолюции пригрозила задержать выплаты.

К слову, Малопольское воеводство со столицей в Кракове также собирается рассмотреть вопрос об отмене резолюции против ЛГБТ в понедельник, 27 сентября.