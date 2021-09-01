Придбати квартиру за кордоном: рейтинг найдоступніших країн Європи

Придбати власне житло в одній з країн Європейського Союзу сьогодні є не надто бюрократично складним завданням. Однак слід зважати на власні фінансові можливості та загальні показники доступності житла.

Якщо порівнювати номінальну вартість квартир, то найдорожча нерухомість зафіксована в Австрії (4 457 євро за квадратний метр), а найдешевша – у Болгарії (578 євро за квадратний метр). Однак пропонуємо ознайомитись із рейтингом, який вказує на доступність житла з огляду на ринкові ціни та рівень середньої зарплати у країнах Європи.

До теми Ринок нерухомості у Польщі: як придбати власне житло українцям – пояснення експертки

Доступність купівлі житла у країнах Європи

Ціни на нерухомість поступово зростають у всіх країнах Європи. Очікується, що така тенденція триватиме навіть після закінчення пандемії.

Найдоступніше житло, згідно з даними 2021 року, можна придбати в Ірландії. Щоб стати власником квартири площею 70 квадратних метрів, середньостатистичному мешканцю країни знадобиться сума у розмірі 3,1 річних зарплат.

Слідом за Ірландією рейтинг очолюють:

Бельгія – 4,2 річні зарплати;

Португалія – 4,4;

Болгарія – 4,8.

Найважче придбати власне помешкання мешканцям Сербії – тут показник у 5 разів більший – 15,2 річні зарплати. Внизу рейтингу розмістились також Чехія (12,2 річні зарплати), Словаччина та Австрія (по 10,6).

Найдоступніше житло продається в Ірландії / Фото Unsplash

Де ціни на нерухомість зростають найшвидше

У популярному для українських мігрантів напрямку – Чехії – житло вартує 2 822 євро за квадратний метр, що на 8,5% більше, ніж роком раніше. Також стрімко зросли ціни в Угорщині (на 12,3%) та Нідерландах (на 10,8%). Тим часом у Норвегії вартість нерухомості знизилась на 4% у порівнянні з 2020 роком.

Найдорожчою європейською столицею сьогодні є Париж – за квадратний метр тут доведеться заплатити майже 13 тисяч євро. У Братиславі за останній рік ціни підвищились найбільше – на 13%. Єдиною столицею, де ціни дещо знизились, став Рим (на 3,1%).

Читайте також Обід без COVID-сертифіката буде надто дорогим: як в Італії штрафують порушників

Вартість оренди житла

Через пандемію коронавірусу пропозиція оренди житла у багатьох туристичних напрямках суттєво знизилась у ціні. Помітне здешевлення зафіксовано, зокрема, у Празі, Мадриді, Барселоні, Амстердамі та Будапешті.

Найдорожчою орендна плата за квадратний метр на місяць у першому півріччі 2021 року була у:

Парижі – 29 євро;

Лондоні – 26 євро;

Осло – майже 26 євро.

Найдешевшу оренду житла можна було знайти у болгарському Бургасі – в середньому 3 євро за квадратний метр на місяць.

Нагадаємо, що нещодавно у Чехії суд прийняв рішення про, які використовують платформи на кшталт Airbnb чи Booking. Згодом це може суттєвожитла у республіці.