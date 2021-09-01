Придбати квартиру за кордоном: рейтинг найдоступніших країн Європи
Джерело:Moody's
Придбати власне житло в одній з країн Європейського Союзу сьогодні є не надто бюрократично складним завданням. Однак слід зважати на власні фінансові можливості та загальні показники доступності житла.
Якщо порівнювати номінальну вартість квартир, то найдорожча нерухомість зафіксована в Австрії (4 457 євро за квадратний метр), а найдешевша – у Болгарії (578 євро за квадратний метр). Однак пропонуємо ознайомитись із рейтингом, який вказує на доступність житла з огляду на ринкові ціни та рівень середньої зарплати у країнах Європи.
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Доступність купівлі житла у країнах Європи
Ціни на нерухомість поступово зростають у всіх країнах Європи. Очікується, що така тенденція триватиме навіть після закінчення пандемії.
Найдоступніше житло, згідно з даними 2021 року, можна придбати в Ірландії. Щоб стати власником квартири площею 70 квадратних метрів, середньостатистичному мешканцю країни знадобиться сума у розмірі 3,1 річних зарплат.
Слідом за Ірландією рейтинг очолюють:
- Бельгія – 4,2 річні зарплати;
- Португалія – 4,4;
- Болгарія – 4,8.
Найважче придбати власне помешкання мешканцям Сербії – тут показник у 5 разів більший – 15,2 річні зарплати. Внизу рейтингу розмістились також Чехія (12,2 річні зарплати), Словаччина та Австрія (по 10,6).
Найдоступніше житло продається в Ірландії / Фото Unsplash
Де ціни на нерухомість зростають найшвидше
У популярному для українських мігрантів напрямку – Чехії – житло вартує 2 822 євро за квадратний метр, що на 8,5% більше, ніж роком раніше. Також стрімко зросли ціни в Угорщині (на 12,3%) та Нідерландах (на 10,8%). Тим часом у Норвегії вартість нерухомості знизилась на 4% у порівнянні з 2020 роком.
Найдорожчою європейською столицею сьогодні є Париж – за квадратний метр тут доведеться заплатити майже 13 тисяч євро. У Братиславі за останній рік ціни підвищились найбільше – на 13%. Єдиною столицею, де ціни дещо знизились, став Рим (на 3,1%).
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Вартість оренди житла
Через пандемію коронавірусу пропозиція оренди житла у багатьох туристичних напрямках суттєво знизилась у ціні. Помітне здешевлення зафіксовано, зокрема, у Празі, Мадриді, Барселоні, Амстердамі та Будапешті.
Найдорожчою орендна плата за квадратний метр на місяць у першому півріччі 2021 року була у:
- Парижі – 29 євро;
- Лондоні – 26 євро;
- Осло – майже 26 євро.
Найдешевшу оренду житла можна було знайти у болгарському Бургасі – в середньому 3 євро за квадратний метр на місяць.Нагадаємо, що нещодавно у Чехії суд прийняв рішення про додаткове оподаткування орендодавців, які використовують платформи на кшталт Airbnb чи Booking. Згодом це може суттєво вплинути на вартість оренди житла у республіці.