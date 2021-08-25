Від нововведення фінансово найбільше постраждають орендодавці з платформ Airbnb та Booking, які здають одразу кілька квартир. Це вплине, зокрема, і на збільшення внесків за соціальне та медичне страхування.

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Ті, хто здають в оренду житло без використання платформ, за класичною схемою, звільняються від додаткового оподаткування. Це зумовлено тим, що вони не розміщують пропозицію на платформах, і таким чином законодавчо не пов'язуються з комерційною діяльністю.

Експерти переконані, що рішення суду може повністю зруйнувати бізнес-модель Airbnb та інших подібних ресурсів у Чехії. Найбільше фінансових втрат спричинено тим, що короткотермінова оренда житла буде обкладатись ще й податком на додану вартість.

Класична оренда житла не обкладається ПДВ. У випадку з розміщенням послуг на ресурсах – все по-іншому. Якщо дохід перевищуватиме 1 мільйон крон на рік, то орендодавці сплачуватимуть Чехії 15% податку на додану вартість,

– пояснює видання Hospodářské noviny.

Додамо, що згідно з даними Статистичного управління Чехії, 1,16 мільйона іноземних туристів брали житло в оренду через платформу Airbnb у 2018 році. Більшість користувачів ресурсу винаймали короткотермінове житло у Празі, де для таких цілей доступно близько 11,5 тисяч квартир.