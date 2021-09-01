Купить квартиру за границей: рейтинг самых доступных стран Европы

Приобрести собственное жилье в одной из стран Европейского Союза сегодня является не слишком бюрократически сложной задачей. Однако следует учитывать собственные финансовые возможности и общие показатели доступности жилья.

Если сравнивать номинальную стоимость квартир, то самая дорогая недвижимость зафиксирована в Австрии (4 457 евро за квадратный метр), а самая дешевая – в Болгарии (578 евро за квадратный метр). Однако предлагаем ознакомиться с рейтингом, который указывает на доступность жилья учитывая рыночные цены и уровень средней зарплаты в странах Европы.

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Доступность покупки жилья в странах Европы

Цены на недвижимость постепенно растут во всех странах Европы. Ожидается, что такая тенденция будет продолжаться даже после окончания пандемии.

Самое доступное жилье, по данным 2021 года, можно приобрести в Ирландии. Чтобы стать владельцем квартиры площадью 70 квадратных метров, среднестатистическому жителю страны понадобится сумма в размере 3,1 годовых зарплат.

Вслед за Ирландией рейтинг возглавляют:

Бельгия – 4,2 годовые зарплаты;

Португалия – 4,4;

Болгария – 4,8.

Сложнее всего приобрести собственное жилье жителям Сербии – здесь показатель в 5 раз больше – 15,2 годовые зарплаты. Внизу рейтинга разместились также Чехия (12,2 годовые зарплаты), Словакия и Австрия (по 10,6).

Самое доступное жилье продается в Ирландии / Фото Unsplash

Где цены на недвижимость растут быстрее всего

В популярном для украинских мигрантов направлении – Чехии – жилье стоит 2 822 евро за квадратный метр, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Также стремительно выросли цены в Венгрии (на 12,3%) и Нидерландах (на 10,8%). Между тем в Норвегии стоимость недвижимости снизилась на 4% по сравнению с 2020 годом.

Самой дорогой европейской столицей сегодня является Париж – за квадратный метр здесь придется заплатить почти 13 тысяч евро. В Братиславе за последний год цены повысились больше всего – на 13%. Единственной столицей, где цены несколько снизились, стал Рим (на 3,1%).

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Стоимость аренды жилья

Из-за пандемии коронавируса предложение аренды жилья во многих туристических направлениях существенно снизилось в цене. Заметное удешевление зафиксировано, в частности, в Праге, Мадриде, Барселоне, Амстердаме и Будапеште.

Самой дорогой арендная плата за квадратный метр в месяц в первом полугодии 2021 года была в:

Париже – 29 евро;

Лондоне – 26 евро;

Осло – почти 26 евро.

Самую дешевую аренду жилья можно было найти в болгарском Бургасе – в среднем 3 евро за квадратный метр в месяц.

Напомним, что недавно в Чехии суд принял решение о, которые используют платформы вроде Airbnb или Booking. Впоследствии это может существенножилья в республике.