У цьому переконалися в місті Ровіго. Там нещодавно оштрафували двох осіб, які злегковажили правилами.
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Про штрафи в італійському місті
В одній з піцерій у місті Ровіго контролери виявили чоловіка, який обідав без відповідного документу. Відвідувачу закладу виписали штраф у розмірі 400 євро (близько 12 800 гривень).
Ба більше, фінансову відповідальність поніс і власник піцерії, який вчасно не подбав про безпечну перевірку клієнтів. Його оштрафували на суму 1 000 євро (приблизно 31 700 гривень).