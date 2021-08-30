У цьому переконалися в місті Ровіго. Там нещодавно оштрафували двох осіб, які злегковажили правилами.

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Про штрафи в італійському місті

В одній з піцерій у місті Ровіго контролери виявили чоловіка, який обідав без відповідного документу. Відвідувачу закладу виписали штраф у розмірі 400 євро (близько 12 800 гривень).

Ба більше, фінансову відповідальність поніс і власник піцерії, який вчасно не подбав про безпечну перевірку клієнтів. Його оштрафували на суму 1 000 євро (приблизно 31 700 гривень).

Нагадуємо, що заборона на відвідування низки громадських закладів без "зеленого пропуску" діє в Італії від 6 серпня. Багатьом жителям не подобається ця вимога. Вони протестують проти рішення влади й називають документ "сертифікатом рабства". Здебільшого, такими особами є так звані антивакцинатори.