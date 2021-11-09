Престижну британську школу для дівчат очолила директорка з України

39-річна українка Катерина Ло обійняла посаду директорки престижної школи для дівчат у Лондоні. Вона приступила до виконання своїх обов'язків у жовтні.

Camden School for Girls у Лондоні – одна з перших середніх шкіл для дівчат у країні. Ло стала наймолодшою жінкою-директоркою у районі Камден, в якому розташований навчальний заклад.

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Що відомо про Катерину Ло

Катерина емігрувала з України у 1991 році, за кілька тижні до розпаду СРСР. Тоді вона була 9-річної дитиною, яка навіть не знала англійської мови. Ло почала відвідувати школу у Шеффілді, що в Південному Йоркширі. На відміну від "суворої та традиційної" радянської школи, у цьому навчальному закладі вона відчула свободу.

Українка добре вчилася у школі. Вищу освіту здобувала в Оксфордському університетів, вивчала там математику. Далі була робота в Японії, там жінка викладала англійську моу. Втім, повернулася до Великої Британії, аби пройти курс підготовки вчителів PGCE. Відтоді живе у Лондоні.

Найбільшим викликом для мене, молодої жінки, було завойовувати довіру і діяти так, аби мене почули,

– поділилася Ло.

Директорка висловилася про нову посаду

Українка розповіла, що захоплена нової посадою. Адже школа, яку вона очолила, має багату історичну спадщину. "Можливість приєднатися до закладу з таким духом і відданістю інклюзивності – неймовірно", – зазначила нова директорка. Вона планує осучаснити навчальний заклад та зробити її відкритішою для громади.

Школу для дівчат у Камдені заснували ще у 1871 році. Випускниками школи є низка знаменитих музиканток, композиторок, актрис, журналісток, співачок, науковиць та жінок інший професій.