Camden School for Girls в Лондоне – одна из первых средних школ для девушек в стране. Ло стала самой молодой женщиной-директором в районе Камден, где расположено учебное заведение.

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Что известно о Екатерине Ло

Екатерина эмигрировала из Украины в 1991 году, за несколько недель до распада СССР. Тогда она была 9-летним ребенком, даже не знавшим английского языка. Ло начала посещать школу в Шеффилде в Южном Йоркшире. В отличие от "строгой и традиционной" советской школы, в этом учебном заведении она почувствовала свободу.

Украинка хорошо училась в школе. Высшее образование получала в Оксфордском университете, изучала там математику. Дальше была работа в Японии, там женщина преподавала английский. Впрочем, вернулась в Великобританию, чтобы пройти курс подготовки учителей PGCE. С тех пор живет в Лондоне.

Самым большим вызовом для меня, молодой женщины, было завоевывать доверие и действовать так, чтобы меня услышали,

– поделилась Ло.

Директор высказалась о новой должности

Украинка рассказала, что увлечена новой должностью. Ведь школа, которую она возглавила, имеет богатое историческое наследие. "Возможность присоединиться к заведению с таким духом и преданностью инклюзивности – невероятно", – отметила новая директор. Она планирует осовременить учебное заведение и сделать его более открытым для общества.

Справка. Школу для девушек в Камдене основали еще в 1871 году. Выпускниками школы является ряд знаменитых музыкантов, композиторш, актрис, журналисток, певиц, ученых и женщин других профессий.