Найвища винагорода за 2020 рік дісталась канцлеру адміністрації президента Вратіславу Мінаржу. До своєї зарплати у понад мільйон крон він отримав надбавок на загальну суму ще близько 800 тисяч.

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Коментувати те, за які заслуги посадовець отримав ледь не повну річну зарплатню, в адміністрації президента відмовились. Таблицю, де вказані суми премій чиновників, склала організація Hlídač státu.

Ми припускали, що винагорода медиків буде нижчою, ніж у держслужбовців, однак загальні результати нас шокували,

– розповідає Ленка Стрялова, аналітик організації Hlídač státu.

Заступники міністра юстиції заробили на преміях близько 345 тисяч крон, а керівництво відомства – близько 200 тисяч крон. Деякі топменеджери Міністерства транспорту отримали на додаток до зарплати близько 400 тисяч крон.

Рекордні нагороди отримали також керівники державних підприємств. Зокрема, серед 20 менеджерів Lesy České republiky розподілили близько 18 мільйонів крон.

Яку суму премій отримали чеські держслужбовці / Фото Pexels

До слова, поки чиновники отримували свої нагороди у встановлені терміни, медичним працівникам доводилось чекати на свої 75 тисяч місяцями. І це попри те, що медики працювали у важких та подекуди екстремальних умовах у лікарнях, коли більшість чеських чиновників перейшли на дистанційну роботу з дому.