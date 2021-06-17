Высшая награда за 2020 год досталась канцлеру администрации президента Вратиславу Минарж. К своей зарплате размером более чем миллион крон он получил надбавок на общую сумму еще около 800 тысяч.

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Комментировать то, за какие заслуги чиновник получил чуть ли не полную годовую зарплату, в администрации президента отказались. Таблицу, где указаны суммы премий чиновников, составила организация Hlídač státu.

Мы предполагали, что вознаграждение медиков будет ниже, чем у госслужащих, однако общие результаты нас шокировали,

– рассказывает Ленка Стрялова, аналитик организации Hlídač státu.

Заместители министра юстиции заработали на премиях около 345 тысяч крон, а руководство ведомства – около 200 тысяч крон. Некоторые топ-менеджеры Министерства транспорта получили в дополнение к зарплате около 400 тысяч крон.

Рекордные награды получили также руководители государственных предприятий. В частности, среди 20 менеджеров Lesy České republiky распределили около 18 миллионов крон.

Какую сумму премий получили чешские чиновники / Фото Pexels

К слову, пока чиновники получали свои награды в установленные сроки, медицинским работникам приходилось ждать свои 75 тысяч месяцами. И это несмотря на то, что медики работали в тяжелых и иногда экстремальных условиях в больницах, когда большинство чешских чиновников перешли на дистанционную работу из дома.