У Празі за в'їзд до центру міста на авто доведеться платити

Влада Праги хоче ввести плату за в'їзд у центр на авто. Збори доведеться платити у 3 локаціях.

У Празі в'їзд до центру міста на авто стане платним

Мовиться про в'їзд на Кармелітську вулицю, набережну Сметани та вулицю Кршижовницька. При цьому одній категорії осіб можна уникнути плати.

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Звільнять від оплати лише людей, які мешкають у цих районах. Для решти – чи збір, чи штраф. Автомобілі контролюватимуть камерами.

Також із центру планують прибрати всі наземні паркування. Їх замінять на підземні. Все для того, щоб знизити кількість викидів та покращити міське середовище для пішоходів.

Зауважимо, країни ЄС поставили за мету досягти нульових викидів парникових газів до 2050-го.

З 2024 року за в'їзд до ЄС доведеться платити

З наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі та сплачувати обов'язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS. Відповідне повідомлення вже опубліковано на сайті Євросоюзу.

Громадяни 60 країн світу, які подорожують в одну з 30 держав Європи повинні будуть перед мандрівкою отримати дозвіл ETIAS. Дозвіл прив'язаний до паспорта мандрівника та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Для того, щоб оформити ETIAS потрібно заповнити форму заявки за допомогою офіційного вебсайту ETIAS чи однойменного мобільного застосунку. Подача заявки на отримання дозволу коштує 7 євро. Отримати ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися/