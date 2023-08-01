В Праге въезд в центр города на авто станет платным

Речь идет о въезде на Кармелитскую улицу, набережную Сметаны и улицу Кршижовницкая. При этом одной категории лиц можно избежать оплаты.

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Освободят от оплаты только людей, проживающих в этих районах. Для остальных – сбор или штраф. Автомобили будут контролироваться камерами.

Также из центра планируют убрать все наземные парковки. Их заменят подземными. Все для того, чтобы снизить количество выбросов и улучшить городскую среду для пешеходов.

Заметим, страны ЕС поставили своей целью достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

С 2024 года за въезд в ЕС придется платить

Со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Евросоюза.

Граждане 60 стран мира, путешествующие в одно из 30 государств Европы, должны будут перед путешествием получить разрешение ETIAS. Разрешение привязано к паспорту путешественника и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта ETIAS или одноименного мобильного приложения. Подача заявки на получение разрешения стоит 7 евро. Получить ETIAS необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться/