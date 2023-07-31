З 1 серпня жителі Малопольщі зможуть придбати спеціальний інтегрований (metropolitalny) квиток. Він дозволить безлімітно користуватись усіма видами громадського транспорту Кракова та поїздами в окремих гмінах.

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Безлімітний проїзний для Кракова та передмістя

Краків планує ввести єдиний квиток, наслідуючи успішний приклад інших польських міст. Наприклад, в Катовіце вартість такого квитка становить 159 злотих, у Познані – 119 злотих. А у варшавській агломерації ціна єдиного проїзного – 99 злотих.

Такий квиток буде особливо вигідним для тих, хто їде до Кракова поїздом, а потім пересідає на трамвай чи автобус,

– пояснив Себастьян Коваль з Управління громадського транспорту.

Краків запровадить три види проїзних, ціна залежить від обраної зони.

Зона І – 159 злотих;

Зона І + ІІ – 169 злотих;

Зона І + ІІ + ІІІ – 199 злотих.

Зона І – це все місто Краків в його адміністративних межах. Зони ІІ і ІІІ – це агломерація, передмістя, куди їздять автобуси та приміські потяги.

Популярний проїзний в Німеччині за 49 євро подорожчає

Німеччина ймовірно підвищить вартість єдиного квитка. Вигідний Deutschlandticket пропонує необмежений проїзд на всіх видах транспорту і коштує всього 49 євро на місяць. Але представники транспортної галузі проти такої низької ціни.

Квиток за 49 євро став надзвичайно популярним у Німеччині. З травня його придбали понад 3 мільйони пасажирів. Влада країни назвала запровадження Deutschlandticket "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини".

Керівник транспортного управління Мюнхена Інго Вортманн пояснив, що місцеві та регіональні компанії страждають через високий тиск інфляції. А дохід від квитків залишається низьким. У результаті очікується, що ціни на проїзні картки та всі квитки загалом – зростуть із січня 2024 року. Це необхідний крок, щоб зберегти надання якісних послуг.