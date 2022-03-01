Перші два інформаційні кіоски для біженців з України у Празі було встановлено 28 лютого. Згодом їх кількість буде збільшуватися залежно від потреби.

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Детальніше про інформаційні кіоски для біженців в Празі

В чеській столиці волонтери готові надавати всю необхідну інформацію громадянам України, які рятуються від російської агресії на їхній території. Перші інформаційні кіоски для біженців розміщені на Головному залізничному вокзалі Праги та на автовокзалі Florenc. Вони працюватимуть з 10:00 до 22:00. Для орієнтації містом людям видаватимуть спеціальні брошури.

Мер столиці Зденек Гржиб закликав чехів зараз виявити доброту та толерантність до українських родин. На його думку, солідарність знадобиться у довгостроковій перспективі.

Крім того, найближчим часом у Празькій міській бібліотеці буде створено спеціальний центр допомоги, який надаватиме комплексні послуги біженцям. Зокрема, там діятимуть представники страхових компаній та волонтери, які допомагатимуть з пошуком тимчасового житла.

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