Первые два информационных киоска для беженцев из Украины в Праге были установлены 28 февраля. Их количество будет увеличиваться в зависимости от потребности.

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Подробнее об информационных киосках для беженцев в Праге

В чешской столице волонтеры готовы предоставлять всю необходимую информацию гражданам Украины, спасающимся от российской агрессии на их территории. Первые информационные киоски для беженцев размещены на Главном железнодорожном вокзале Праги и на автовокзале Florenc . Они будут работать с 10:00 до 22:00 . Для ориентации по городу людям будут выдавать специальные брошюры.

Мэр столицы Зденек Гржиб призвал чехов сейчас проявить доброту и терпимость к украинским семьям. По его мнению, солидарность пригодится в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в ближайшее время в Пражской городской библиотеке будет создан специальный центр помощи, предоставляющий комплексные услуги беженцам. В частности, там будут действовать представители страховых компаний и волонтеры, которые будут помогать с поиском временного жилья.