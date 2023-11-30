Центр Праги закрили для автомобілів на ніч: бережуть спокій та безпеку містян

В районі Старого міста заборонили рух автомобілів вночі. Обмеження ввели, щоб берегти спокій та безпеку мешканців.

Центр столиці перекривають з 22:00 до 6:00. Не дозволено в'їзд на територію, яка обмежена набережною Дворжака, Паризькою та Революційною. Це правило стосується усіх транспортних засобів, окрім автівок мешканців центрального району, транспорту, який обслуговує ці вулиці та таксі.

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Центр Праги перекривають на ніч

Поліція контролює дотримання цієї заборони. Її порушення передбачає штраф до 2 000 чеських крон (близько 82 євро).

До цього рішення міську владу підштовхнули незаконні перегони на спортивних автомобілях, які відбувалися серед ночі в Старому місті. На це скаржилися місцеві, розповідає речниця муніципалітету Кароліна Шнейдарова. Через рік планують провести оцінку ефективності такого заходу.

Міська рада Праги також обмірковувала ідею обмежити рух центром в денний час задля зменшення заторів і поліпшення якості повітря. Але поки зупинилися лише на нічному закритті частини Старого міста.

У яких ще містах закривають центральні вулиці для авто

Через високий рівень забруднення повітря в Мілані можуть перекрити центр міста для автомобілів. Нововведення почнуть діяти вже у 2024 році.

Мер Мілана Джузеппе Сала хоче покращити екологічний стан у місті, адже тут проживають 1,4 мільйона жителів, а також приїжджають туристи. Тому планують заборонити в'їзд приватного транспорту до центру міста.

Уздовж вулиці Корсо Венеція працюватимуть камери, які будуть фіксувати водіїв, які порушують нове правило. Виняток зроблять тільки для мешканців із приватними гаражами в центрі, таксі та громадського транспорту.

Схожі обмеження збираються запровадити й у Стокгольмі. З 2024 року там планують не пускати до центру міста бензинові та дизельні авто, щоб зменшити викиди. Під заборону не підпадають машини екстрених служб та електромобілі. Нові правила можуть запрацювати у грудні наступного року.