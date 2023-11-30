Центр столицы перекрывают с 22:00 до 6:00. Не разрешен въезд на территорию, которая ограничена набережной Дворжака, Парижской и Революционной. Это правило касается всех транспортных средств, кроме автомобилей жителей центрального района, транспорта, обслуживающего эти улицы и такси.

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Центр Праги перекрывают на ночь

Полиция контролирует соблюдение этого запрета. Его нарушение предусматривает штраф до 2000 чешских крон (около 82 евро).

К этому решению городские власти подтолкнули незаконные гонки на спортивных автомобилях, которые проходили ночью в Старом городе. На это жаловались местные, рассказывает представитель муниципалитета Каролина Шнейдарова. Через год планируется провести оценку эффективности такого мероприятия.

Городской совет Праги также обдумывал идею ограничить движение по центру в дневное время для уменьшения пробок и улучшения качества воздуха. Но пока остановились только на ночном закрытии части Старого города.

В каких еще городах закрывают центральные улицы для авто

Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Милане могут перекрыть центр города для автомобилей. Нововведения начнут действовать уже в 2024 году.

Мэр Милана Джузеппе Сала хочет улучшить экологическую обстановку в городе, ведь здесь проживают 1,4 миллиона жителей, а также приезжают туристы. Поэтому планируется запретить въезд частного транспорта в центр города.

Вдоль улицы Корсо Венеция будут работать камеры, чтобы фиксировать водителей, нарушающих новое правило. Исключение будут сделаны только для жителей с частными гаражами в центре, такси и общественного транспорта.

Похожие ограничения собираются ввести и в Стокгольме. С 2024 года там планируют не пускать в центр города бензиновые и дизельные автомобили, чтобы уменьшить выбросы. Под запрет не подпадают машины экстренных служб и электромобили. Новые правила могут заработать в декабре следующего года.