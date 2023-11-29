Міська рада ухвалила відповідне рішення 27 листопада. Будівлю колишнього генконсульства Росії придбають за 1,6 мільйона євро. Будинок має немалу площу – 2 000 квадратних метрів.
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Турку купує колишнє генконсульство Росії
Зараз це майно належить державному відділу нерухомості Сенату. Колишню російську дипломатичну установу планують знести. На місці консульства у Турку зведуть нову будівлю – це, найімовірніше, буде дитячий садок.
Але перед цим на території колишнього генконсульства РФ очистять ґрунт. Річ у тім, що на початку 20 століття на цьому місці розташовувався завод цинкування та ливарний цех.
Який вигляд має колишнє консульство РФ / Фото Arash Matin
Нагадаємо, 1 жовтня Фінляндія анулювала дозвіл на роботу генерального консульства Росії в місті Турку. Це був дзеркальний крок на закриття генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.
Фінляндія закриває весь кордон з Росією
Країна вирішила повністю закрити кордон із РФ на 2 тижні. Рішення набирає чинності в ніч з 29 на 30 листопада.
Раніше Фінляндія припинила роботу майже всіх пунктів пропуску з Росією. Працював лише один – "Райя-Йоосеппі" в Лапландії. Наразі подати заявки на отримання притулку можна лише у портах і аеропорту. Також це обмеження не стосується залізничних перевезень.
У листопаді ситуація з мігрантами на фінсько-російському кордоні загострилась. До пунктів пропуску масово почали прибувати люди без документів, яких пропускали російські прикордонники. Щоб побороти це явище, Фінляндія почала закривати свої КПП на кордоні з Росією.