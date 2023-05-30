У Празі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті для біженців

Українці стурбовані, адже інфоцентри Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) уже певний час відмовляються продавати їм абонементні проїзні квитки на 3 місяці зі знижкою. Тариф для українців припиняє свою дію з 30 червня.

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Йдеться про тарифну категорію HN2 ("особа у матеріальній скруті 2") вартістю 444 чеські крони. Ще є можливість придбати абонентні квитки у цьому тарифі на один місяць вартістю 165 крон, але тільки до 30 червня. Далі ці квитки не продаватимуть. Тарифна категорія HN2 призначена саме для українських громадян із тимчасовим захистом у Чехії.

Тариф HN2, який був запроваджений у червні минулого року для українських біженців у Празі, припиняє свою дію 30 червня 2023 року,

– каже речник PID Філіп Драпал

Наразі офіційних повідомлень транспортні компанії не публікували. Утім, про те, що знижка для українських біженців у Празі припиняє свою дію 30 червня цього року, чітко сказано у Тарифах Празької інтегрованої системи, які діють від 1 квітня цього року.

Скільки коштують квитки у Празі?

Для українців залишається варіант користуватися загальними тарифами, за якими іменні абонементи коштують:

30 днів – 550 крон (919 гривень);

– 550 крон (919 гривень); 90 днів – 1 480 крон (2 450 гривень).

У 4 рази менше коштують такі проїзні для людей похилого віку, студентів та молоді.

Неіменні абонементи (які можна передавати з рук в руки для користування іншими членами сім'ї, колегам, знайомим тощо) коштують значно дорожче: 1 місяць – 1 000 крон, 90 днів – 2 700 крон, 365 днів – 7 800 крон.

Єдиний квиток із Праги до українських міст

Чеська залізнична компанія RegioJet домовилась із "‎Укрзалізницею" про розширення співпраці. Так, Чехія вводить єдиний квиток з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра. Тепер пасажирам не потрібно перейматися через пересадки та стикування.

З одним квитком пасажири можуть вирушити нічним потягом із Праги до Перемишля. І вже там пересісти на потяги "‎Укрзалізниці" аж до місця призначення в Україні. При цьому купувати новий квиток не потрібно – він дійсний і на українській частині маршруту.

Зверніть увагу: громадський транспорт в європейських містах може бути чудовим варіантом для мандрівників, щоб заощадити. У більшості країн ЄС він курсує регулярно і є досить комфортним. Як доступно і зручно подорожувати Європою влітку, розказуємо за посиланням.