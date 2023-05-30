Украинцы озабочены, ведь инфоцентры Пражской интегрированной транспортной системы (PID) и Транспортного предприятия Праги (DPP) уже некоторое время отказываются продавать им абонементные проездные билеты на 3 месяца со скидкой. Тариф для украинцев приостанавливает свое действие с 30 июня.

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Речь идет о тарифной категории HN2 ("лицо в материальном затруднении 2") стоимостью 444 чешские кроны. Есть еще возможность приобрести абонентские билеты в этом тарифе на один месяц стоимостью 165 крон, но только до 30 июня. Дальше эти билеты не будут продавать. Тарифная категория HN2 предназначена для украинских граждан с временной защитой в Чехии.

Тариф HN2, который был введен в июне прошлого года для украинских беженцев в Праге, прекращает свое действие 30 июня 2023 года,

– говорит представитель PID Филипп Драпал.

Пока официальных сообщений транспортные компании не публиковали. Впрочем, о том, что скидка для украинских беженцев в Праге прекращает свое действие 30 июня этого года, четко говорится в Тарифах Пражской интегрированной системы, действующих с 1 апреля этого года.

Сколько стоит билеты в Праге?

Для украинцев остается вариант пользоваться общими тарифами, по которым именные абонементы стоят:

30 дней – 550 крон (919 гривен);

– 550 крон (919 гривен); 90 дней – 1 480 крон (2 450 гривен).

В 4 раза меньше стоят такие проездные для пожилых людей, студентов и молодежи.

Неименные абонементы (которые можно передавать из рук в руки для использования другими членами семьи, коллегам, знакомым и т.п.) стоят значительно дороже: 1 месяц – 1 000 крон, 90 дней – 2 700 крон, 365 дней – 7 800 крон.

Единый билет из Праги в украинские города

Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с "Укрзализныцей" о расширении сотрудничества. Так, Чехия вводит единственный билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр. Теперь пассажирам не нужно переживать из-за пересадок и стыковки.

С одним билетом пассажиры могут отправиться ночным поездом из Праги в Перемышль. И уже там пересесть на поезда "Укрзализныци" вплоть до места назначения в Украине. При этом покупать новый билет не нужно – он действителен и на украинской части маршрута.

Обратите внимание: общественный транспорт в европейских городах может быть отличным вариантом для путешественников, чтобы сэкономить. В большинстве стран ЕС он курсирует регулярно и достаточно комфортен. Как доступно и удобно путешествовать по Европе летом, рассказываем по ссылке.