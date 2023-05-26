Як працює єдиний квиток

Чеська залізнична компанія RegioJet домовилась із "‎Укрзалізницею" про розширення співпраці. Купуючи єдиний квиток з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя чи Дніпра, можна не турбуватися про пересадки між потягами.

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З одним квитком пасажири можуть вирушити нічним потягом із Праги до Перемишля. І вже там пересісти на потяги "‎Укрзалізниці" аж до місця призначення в Україні. При цьому купувати новий квиток не потрібно – він дійсний і на українській частині маршруту.

Ми розширюємо поточну пропозицію українських напрямків, щоб включити інші великі міста, розташовані в центральній та східній частині України. Пасажири оцінять можливість користуватися спальними вагонами протягом усієї подорожі, що забезпечить їм комфорт,

– говорить Якуб Свобода, директор залізничного транспорту RegioJet.

Скільки коштує єдиний квиток

Із Праги до Запоріжжя – 70,9 євро

Із Праги до Харкова – 69,2 євро

Із Праги до Дніпра – 68 євро

Із Праги до Полтави – 65 євро

Чеська компанія RegioJet з червня 2022 року запустила щоденне курсування нічних поїздів з Праги до Перемишля, з подальшою пересадкою на поїзд "Укрзалізниці" до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва. За перший рік роботи маршруту Прага-Перемишль потяги компанії перевезли 110 тисяч пасажирів.