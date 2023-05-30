З літа в Словенії можна буде користуватись єдиним проїзним на всі види транспорту, окрім міського. Його планують включити в систему проїзду до кінця 2023 року. Які переваги єдиного проїзного та скільки він коштуватиме – читайте далі.

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Яка вартість єдиного квитка

Новий проїзний дозволить користуватись різними видами транспорту всіх компаній у Словенії. Його вартість складатиме 70 євро на місяць, а на рік – 560 євро. Також будуть доступні картки на більш короткий проміжок часу: 15 євро – одноденний проїзд, 20 євро – за 3 дні поїздок, 35 євро – безлімітний проїзд на тиждень.

Словенія стала вже четвертою країною, яка запускає єдиний проїзний. Її випередили Німеччина, Угорщина та Люксембург. Словенський єдиний квиток буде дорожчим за німецький (за 49 євро на місяць) та угорський (за 29 євро). Але у нього буде велика перевага: проїзний у Словенії можна буде передавати іншим людям. Щоправда, за такої умови потрібно буде трохи переплатити: 90 євро за місяць проїзду і 720 євро – за рік.

Які транспортні пільги діють у країні

Раніше в Словенії вже намагались зробити проїзд у транспорті дешевшим. Влада субсидувала річний проїзний по всій країні для студентів. А діти віком від 6 до 15 років мали право на 50% знижку на всі квитки.

Проїзд для українців у громадському транспорті в столиці Словенії —Любляні — безкоштовний. Влада країни продовжила таку можливість до 4 березня 2024 року.