Так, наприклад, у Польщі пішоходам заборонено користуватися мобільними телефонам на пішохідному переході. Лише за це порушення у період з січня до серпня 2022 року було оштрафовано вже майже 2500 осіб.

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Штраф за користуванням телефоном на "зебрі"

Аби у Польщі перейти дорогу без порушення, пішоходу, який ступив на "зебру", потрібно сховати свій смартфон у кишеню. Не можна ані листуватися, крокуючи пішохідним переходом, ані розмовляти телефоном.

Згідно з польським законодавством, за таке порушення пішоходу загрожує штраф у розмірі 300 злотих (майже 2500 гривень).

З 1 січня по 31 серпня 2022 року було зафіксовано 2495 правопорушень, пов'язаних з використанням телефону або іншого гаджета під час переходу проїзної частини.

До слова! Не можна користуватися телефоном під час руху й водіям. З 17 вересня поточного року набув чинності новий тариф штрафних балів. Так, якщо керманич порушить цю заборону, йому загрожує 12 балів, а при повторному порушенні – 24 і позбавлення водійських прав.