Так, например, в Польше пешеходам запрещено пользоваться мобильными телефонами на пешеходном переходе. Только за это нарушение в период с января по август 2022 года было оштрафовано уже почти 2500 человек.

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Штраф за пользование телефоном на "зебре"

Чтобы в Польше перейти дорогу без нарушения, ступившему на "зебру" пешеходу нужно спрятать свой смартфон в карман . Нельзя ни переписываться, шагая по пешеходному переходу, ни разговаривать по телефону.

Согласно польскому законодательству, за такое нарушение пешеходу грозит штраф в размере 300 злотых (около 2500 гривен).

С 1 января по 31 августа 2022 было зафиксировано 2495 правонарушений, связанных с использованием телефона или другого гаджета при переходе проезжей части.